Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Germersheim (ots)

Ein renitenter Ladendieb versuchte am Samstag vor einem Detektiv zu fliehen, indem er ihm gegen das Schienbein trat. Der 37-jährige Mann wurde zunächst von dem Ladendetektiv des Supermarktes dabei beobachtet, wie er Lebensmittel und Kleidung im Wert von 216EUR in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der Detektiv stellte den Dieb zur Rede und bat ihn in sein Büro. Dort baute sich der Mann vor dem Detektiv mit geballten Fäusten auf und trat ihm zwei Mal gegen das Schienbein. Im Anschluss versuchte er mit der Beute zu flüchten, konnte jedoch von weiteren Mitarbeitern des Supermarktes daran gehindert werden. Der Täter wurde vor Ort festgenommen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen.

