Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots)

In der Nacht auf den 09.10.2021 fielen gleich zwei Fahrzeugführer mit ihrer auffälligen Fahrweise auf. Hintergrund war hier jeweils der Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Landauer auf einem E-Scooter die Ostbahnstraße in Richtung Ostring-Center. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte zunächst eine am Gürtel getragene Schreckschusspistole sowie ein im Rucksack mitgeführter Teleskopschlagstock fest- und anschließend sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit reagierte ein durchgeführter Schnelltest positiv auf THC und Amphetamin. Weiterhin konnte eine größere Menge Bargeld und mehrere Verpackungsmaterialien für Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 02:00 Uhr fiel ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim durch seine hohe Geschwindigkeit im Bereich der B 10, Höhe Landau, auf. Ein durchgeführter Schnelltest reagiert positiv auf THC. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen, wurden neben BtM-Utensilien auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. In beiden Fällen wurden den Fahrern eine Blutprobe entnommen. Beide müssen sich in einem Strafverfahren verantworten.

