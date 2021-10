Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollen im Stadtgebiet Landau

Landau (ots)

Am 08.10.2021 wurden bei zwei Standkontrollen insgesamt 23 Fahrzeugführer gebührenpflichtig sanktioniert. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vormittags wurde die Einhaltung des Stoppschildes aus der Zweibrücker Straße in Richtung Weißenburger Straße überwacht. Hier überfuhren insgesamt 14 PKW-Führer die Haltelinie ohne entsprechend anzuhalten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wurde das Linksabbiegeverbot von der Wallstraße in Richtung Südring überwacht. Hier bogen insgesamt 7 Fahrzeugführer verbotswidrig ab.

