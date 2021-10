Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken aus dem Verkehr gezogen

Berg (Pfalz) (ots)

Während einer Fahrzeugkontrolle am frühen Morgen des 09.10.2021 in Berg wurde bei einem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Der Fahrzeugführer muss sich im Rahmen eines Strafverfahrens für die Trunkenheitsfahrt verantworten. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell