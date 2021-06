Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Wissen, Hachenburger Str. 341 (ots)

Am Do., 10.06.2021, gegen 01:12 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Fiat 500 die L289 aus Richtung Kirchseifen kommend in Fahrtrichtung Wissen. Aufgrund einer Wildüberquerung wich die 22-Jährige in Höhe des Tennisplatzes mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und blieb letztendlich an einem Telefonmast stehen. PKW und Leitpfosten wurden beschädigt. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 22-Jährige leichte Verletzungen. Zu einer Berührung zwischen PKW und Wild kam es nicht.

