Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchtes Sexualdelikt - Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einer versuchten Vergewaltigung zum Nachteil einer 17-Jährigen. Die Tat ereignete sich auf einem Waldweg hinter der Grillhütte der Ortsgemeinde Marienhausen. Die Geschädigte war zur Tatzeit alleine im Wald spazieren, als sich ihr von hinten ein unbekannter Mann näherte, sie packte und nach rechts in den Wald zog. Nachdem in der Nähe des Tatortes Stimmen von unbeteiligten Personen zu hören waren, ließ der Täter von der Geschädigten ab und flüchtete.

Die Geschädigte konnte in einiger Entfernung eine Frau und einen Mann erkennen, die mit Walkingstöcken unterwegs waren. Diese Personen könnten als Zeugen in Frage kommen.

Täterbeschreibung: - ca. 25 Jahre alt - ca. 160 cm groß - Bauchansatz, etwas dickere Statur - dunkle, längere gelockte Haare - weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, weiße Sneakers - starker Schweißgeruch

Gibt es Zeugen der Tat?

Hinweise werden an die Kriminalinspektion Neuwied, Tel. Nr. 02631/878-0, erbeten

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell