POL-PDNR: Niederfischbach- Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Niederfischbach (ots)

Am 08.06.2021, gegen 07:10 Uhr befuhren eine 51-Jährige und ein 32-Jähriger aus Harbach kommend in Richtung L 280, um dort in Richtung Kirchen aufzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen zur L 280 musste die 51-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten, da sich auf der Landesstraße noch bevorrechtigter Verkehr näherte. Der 32-jährige Fahrer erkannte den Anhaltevorgang der Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt; das Fahrzeug war durch die Airbagauslösung nicht mehr fahrbereit. Sachschaden ca. 5000EUR.

