Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Güllesheim (ots)

Am Montagvormittag führten Polizeibeamte im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Güllesheim eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei sind drei Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich und 2 Gurtverstöße geahndet worden.

