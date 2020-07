Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin überfallen -Verdächtiger ermittelt-

Nach dem Überfall auf eine Radfahrerin am Donnerstagvormittag in der Wichernstraße können die Beamten der Kriminalinspektion 2 mit einem schnellen Ermittlungserfolg aufwarten. Ein 27 Jahre alter Mann steht nicht nur im Verdacht, die 66 Jahre alte Frau von ihrem Fahrrad gestoßen und ihr deren Handtasche aus dem Fahrradkorb geraubt zu haben, er kommt auch für eine weitere, gleichgelagerte Tat am Donnerstag vor einer Woche (18. Juni 2020) "Am Marktplatz" in Offenburg in Frage. Dort soll er in den frühen Morgenstunden versucht haben, einer 24-Jährigen die Handtasche zu entreißen, sodass diese stürzte und sich am Ellenbogen und Oberschenkel verletzte. Dem Verdächtigen gelang es in beiden Fällen mit einem Fahrrad zu entkommen. Die Ermittler kamen dem mutmaßlichen Räuber auf die Schliche, weil er sich nach Auswertung von Spurenmaterial bei der zweiten Tat in direkter Nähe zum Opfer aufgehalten hatte. Eine erfolgte Wohnungsdurchsuchung bekräftigte überdies die bestehenden Verdachtsmomente gegen den Mann. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, die in direkter Verbindung mit den beiden Raubdelikten stehen. Hierzu zählt unter anderem ein Handy, welches sich in einer der geraubten Handtaschen befand. Die Ermittlungen der Kripobeamten dauern an.

