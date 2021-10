Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Fahrzeugführer auf der Autobahn

Kandel (ots)

Am Abend des 08.10.2021 wurde die Polizeiinspektion Wörth über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe informiert. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug festgestellt und der 55-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden, in deren Verlauf sich eine Alkoholisierung von 0,87 Promille feststellen ließ.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell