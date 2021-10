Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Holzdiebstahl

Klingenmünster (ots)

In der Zeit vom 26.9.-07.10.21 wurde in Klingenmünster, von einem Grundstück in der Friedhofstraße, Holz entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

