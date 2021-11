Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 12.11.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der B243

Am Donnerstag, den 11.11.2021, kam es auf der B243 in Fahrtrichtung Osterode am Harz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Der Unfallverursacher überholte nach bisherigem Ermittlungsstand widerrechtlich auf dem rechten Fahrstreifen und beschädigte hierbei den rechten Außenspiegel des zweiten, links fahrenden Lkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt.

Verkehrsunfall auf der B243

Am Donnerstag, den 11.11.2021, kam es auf der B243 in Fahrtrichtung Seesen beim Abbiegevorgang auf den Zubringer zur A7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Gesamtschaden wird auf 2000EUR geschätzt.

Versuchter Callcenter-Betrug

Am Donnerstag, den 11.11.2021, kam es im Bereich Seesen zum Versuch eines sog. Call-Centerbetrugs. Der Angerufenen wurde hierbei eröffnet, dass sie in einem Gewinnspiel 500EUR gewonnen habe. Die 77-jährige Angerufene durchschaute den Betrugsversuch und meldete den Vorfall umgehend der Polizei. Geben Sie den Betrügern keine Chance und bleiben Sie am Telefon aufmerksam.

i. A. Seyfert, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell