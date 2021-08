Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Wohnhauses +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Alkoholisiert auf Roller

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Samstag, den 21.08.2021, wurde die Polizei gegen 1:20 Uhr zum Brand eines Wohnhauses in der Feldstraße in Hagen im Bremischen gerufen. Offenbar brach das Feuer im Dachgeschoss des Hauses aus. Der 55-jährige Bewohner des Obergeschosses konnte das brennende Haus selbstständig verlassen. Er wurde durch Ersthelfer schwer verletzt außerhalb des Hauses aufgefunden und zur Versorgung dem Krankenhaus zugeführt. Nach polizeilicher Kenntnis ist er außer Lebensgefahr. 60 bis 70 Feuerwehrkräfte der Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04721 573-0 an die Polizeiinspektion Cuxhaven zu wenden.

---------------

Hemmoor. Am Sonntag, 22.08.2021, kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor gegen 19:40 Uhr den 19-jährigen Fahrer eines Ford Focus in der Otto-Peschel-Straße in Hemmoor. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und diese auch nie erworben hat. Gegen den jungen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Stade wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

---------------

Cadenberge. Am Sonntag, den 22.08.2021, gegen 01:15 Uhr stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen Rollerfahrer im Mühlenweg in Cadenberge. Der Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltezeichen der Beamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei blieb er jedoch in einer sog. Wegsperre (wechselseitig aufgestellte Rohrrahmen) stecken. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem 33-jährigen Mann aus Cadenberge einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell