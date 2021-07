Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Erpolzheim (ots)

Zum Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am 18.07.2021 gegen 13:35 Uhr im Bereich der Kreuzung Freinsheimer Straße / Raiffeisenstraße in Erpolzheim. Demnach befuhren beide Radfahrer den Kreuzungsbereich, wobei es beim Abbiegen des einen Radfahrers aus Unachtsamkeit zur Kollision mit dem zweiten Radfahrer kam. Beide kamen hierbei zu Fall, verletzten sich jedoch lediglich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 500EUR.

