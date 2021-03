Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Hallenberg (ots)

Korrektur (Die Mitarbeiterin war natürlich keine Mittäterin): Trotz eines bestehenden Hausverbots betrat am Montag gegen 14.40 Uhr ein 26-jähriger Mann eine Tankstelle an der Nuhnestraße. Als eine Mitarbeiterin dem Zuwanderer aufforderte das Geschäft zu verlassen, nahm er sich einen Sechserträger Bier sowie eine Sonnenbrille aus dem Sortiment. Ohne zu Zahlen verließ er das Gebäude. Eine 28-jährige Hallenberger bemerkte den Diebstahl und stellte sich dem Mann in den Weg. Daraufhin schmiss der 26-jährige das Etikett der Sonnenbrille ins Gesicht der Frau. Die Frau wurde hierdurch abgelenkt. Der namentlich bekannte Mann flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Stadtmitte. Eine Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell