POL-CUX: E-Bikes aus Geschäft entwendet +++ Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Nacht von Dienstag, 17.08.2021, 21:00 Uhr auf Mittwoch, 18.08.2021, 08:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße in Hemmoor. Der oder die Täter entwendeten offenbar zielgerichtet mehrere hochwertige E-Bikes und durchsuchten die Räumlichkeiten nach weiteren Wertgegenständen. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt, die Schadenssumme dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Hemmoor unter Telefon 04771 607-0 entgegen.

Wingst. Am Mittwoch, 18.08.2021, gegen 11:30 Uhr, kam eine 64-jährige Frau aus Cadenberge mit ihrem Motorroller auf der Straße "Weißenmoor" (K23) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Im rechten Seitenraum stürzte die Fahrerin und verletzte sich dabei schwer an Beinen und Rumpf. Mit einem Rettungswagen musste die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden. An dem Roller entstand lediglich geringer Sachschaden.

