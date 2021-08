Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall +++ Mittelschutzplanke touchiert +++ Radfahrerin bei Unfall verletzt +++ Alkoholisiert und ohne Führerschein

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstag, 19.08.2021, ereignete sich gegen 09:45 Uhr auf der Wehldorfer Straße (K4) zwischen Altenbruch und Otterndorf ein Unfall, bei dem ein 20-jähriger Otterndorfer tödlich verletzt wurde. Nach bisheriger Kenntnis verlor der Fahrzeugführer nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Straßenbaum. Er erlitt dabei mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Maßnahmen zeitweise voll gesperrt.

Bremerhaven/ BAB 27. Am Donnerstag, den 19.08.2021, gegen 14:20 Uhr, kollidierte ein 43-Jähriger aus Isny im Allgäu mit seinem VW Caddy alleinbeteiligt mit der Mittelschutzplanke, als dieser die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven befuhr. Der Unfall, der vermutlich auf Sekundenschlaf zurückzuführen ist, ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf. Der Fahrzeugführer und weitere im Fahrzeug befindliche Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Am Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann.

Cadenberge. Am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Straße "Am Markt" in Cadenberge zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin, wodurch die Radlerin leicht verletzt wurde. Ein 90-jähriger Skoda-Fahrer aus Oberndorf versuchte rückwärts mit seinem Pkw auszuparken, dabei übersah er die 65-jährige Radfahrerin aus Cadenberge hinter ihm. Die Seniorin konnte zwar noch dem Pkw ausweichen, stürzte danach jedoch auf den Bürgersteig und wurde dabei verletzt. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Cadenberge. Die Polizei Hemmoor stoppte am Donnerstag 19.08.2021, gegen 17:30 Uhr, einen VW Golf in der Oberreihe in Cadenberge. Der 33-jähirge Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen, weil er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

