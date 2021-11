Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 13.11.2021

Ladendiebstahl

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 15.20 Uhr, ist es in einem Schuhgeschäft in der Braunschweiger Straße in Seesen durch zwei unbekannte Täter zu einem Diebstahl von Schuhen gekommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Am Donnerstag, 11.12.2021, gegen 12.00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl einer Handtasche in der Marktstraße in Seesen gekommen. Die Tasche wurde durch die Eigentümerin für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt vor deren Wohnhaus abgelegt. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am Freitag, 12.11.2021, im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 18.15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einem Wohnhaus in der Poststraße in Seesen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. In diesem Zusammenhang wurde durch einen Zeugen eine Jugendgruppe wahrgenommen, welche sich vom Tatort in Richtung Opferstraße entfernt haben soll. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

