Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Führerscheine blieben wegen Alkohol bei der Polizei -#polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende mussten einige Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein bei der Polizei lassen, weil sie berauscht unterwegs waren. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer verursachte Samstagabend (13.03.2021) in Neunkirchen einen Verkehrsunfall, als er von einem Grundstück aus auf die Kölner Straße fahren wollte. Hierbei kollidierte er mit einem anderen Autofahrer. Es blieb glücklicher Weise bei einem Sachschaden. Dennoch waren 1,6 Promille beim Alkoholtest zu viel und der 33-Jährige musste die Ordnungshüter zwecks Blutentnahme zur Wache begleiten. Ein 39-jähriger Radfahrer fiel den Polizisten in der Freitagnacht aufgrund starker Schlangenlinienfahrt in Siegen-Geisweid auf. Hier zeigte das Alkoholtestgerät 3,2 Promille an. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer brachte es am frühen Sonntagmorgen (14.03.2021, 02:49 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle in Siegen-Geisweid "nur" auf 1,4 Promille. "Platz 1" belegte unangefochten eine 27-jährige PKW-Fahrerin am Sonntagabend in Kreuztal-Ferndorf. Die Ordnungshüter trauten ihren Augen kaum, als sie das Testergebnis von über 3,6 Promille auf dem Display sahen. Alle Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren. Bei vier weiteren Verkehrskontrollen schlugen Btm-Tests positiv an. Auch in diesen Fällen war die Weiterfahrt beendet und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

