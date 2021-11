Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar von Samstag, 13.11.2021, 10:00 Uhr bis Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 02:15 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Goslarer Innenstadt. Ein 41jähriger Goslarer befand sich fußläufig auf dem Gehweg der Straße Vogelsang, als er aus einer Personengruppe heraus von einer Person angegriffen wurde. Ihm wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Durch die Schläge fiel er zu Boden. Am Boden liegend wurde durch den unbekannten Täter auf ihn eingetreten und anschließend sein Mobiltelefon zerstört.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter 05321/3390 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 12.11.2021, 22:00 Uhr bis Samstag 13.11.2021, 05:50 Uhr wurde in der Robert-Koch-Str, durch einen unbekannten Täter, die komplette rechte Seite eines dort abgestellten Pkw zerkratzt.

Es wird gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei Goslar unter 05321/3390 mitzuteilen.

Getötetes Tier auf Spielplatz

Am 13.11.2021, gegen 10:00 Uhr, entdeckte eine Spaziergängerin einen toten Marder auf dem Spielplatz Oppelner Weg in Goslar. Das Tier wurde offensichtlich durch eine Mistgabel erstochen, welche sich noch in dem getöteten Tier befand. Hinweise auf den/die Täter(in) werden unter 05321/3390 erbeten.

Mofafahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, den 14.11.2021 gegen 01:19 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 19jähriger Langelsheimer Mofafahrer, welcher die Wolfshagener Straße in Langelsheim befuhr, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell