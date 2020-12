Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Unseriöse Zeitungsannonce, Warnhinweise der Polizei

Neuried, IchenheimNeuried, Ichenheim (ots)

Derzeit kursiert eine mutmaßlich betrügerische Zeitungsannonce in einer lokalen Zeitung, in der mit dem Ankauf von Pelzen und weiteren Gegenständen geworben wird. Eine 67 Jahre alte Frau ist Ende November diesen mutmaßlich betrügerischen Machenschaften zum Opfer gefallen, was bei ihr zu einem Vermögensschaden von mehreren Hundert Euro geführt hat. Die Frau hat sich auf das besagte Inserat bei der offensichtlich wenig seriösen Firma gemeldet und hat so den vermeintlichen Mitarbeitern ermöglicht, mit ihr in Kontakt zu treten. So erschienen dann am 23. November ein Mann und eine Frau bei der Seniorin zu Hause, zeigten hierbei aber wenig Interesse an den Gegenständen, die von der Interessentin eigentlich veräußert werden wollten. Vielmehr fragte das Paar nach Schmuck und anderweitigen Wertgegenständen, woraufhin ihnen die 67-Jährige einige Schmuckstücke aushändigte. Gegen eine geringfügige Anzahlung, die nur dem Bruchteil des eigentlichen Werts entspricht, nahmen die fragwürdigen Käufer den Schmuck zur Begutachtung mit. Den vereinbarten Folgetermin zur abschließenden Geschäftsabwicklung ließ das Duo verstreichen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die selbsternannten Geschäftsleute nur darauf aus, andere Menschen um ihre wertvollen Besitztümer zu erleichtern. Die Beamten des Polizeipostens Neuried sind nun auf der Suche nach weiteren Personen, die ebenfalls auf die Annonce geantwortet haben und hierbei möglicherweise um ihr Hab und Gut gebracht wurden. Betroffene melden sich bitte unter der Rufnummer: 07807 95799-0 oder 07808 9148-0

Die Polizei gibt nachfolgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Die Personen könnten die Wohnung ausbaldowern bzw. Ausschau nach Wertgegenständen halten. - Händigen Sie keine Wertgegenstände aus! Insbesondere dann nicht, wenn Sie keinen gleichwertigen Gegenwert erhalten haben! - Meiden Sie grundsätzlich den Verkauf von Wertgegenständen an private, fremde Personen. - Seien Sie misstrauisch und rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei oder einer Person Ihres Vertrauens an.

