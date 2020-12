Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Abeitsunfall

Nach einem schweren Arbeitsunfall am heutigen Mittwochmittag in einer Firma in Gernsbach haben die Beamten der Verkehrspolizei die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es kurz vor 13.30 Uhr zu einem Unfallgeschehen zwischen einem Gabelstaplerfahrer und einem Arbeiter gekommen sein. Hierbei wurde Letzterer so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Derzeit besteht Lebensgefahr.

