POL-OG: Rastatt - Bei Diebstahl erwischt

Zwei aufmerksamen Bediensteten ist es am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Schlossgalerie gelungen, einen mutmaßlichen Dieb dingfest zu machen. Die Angestellten konnten kurz vor 16 Uhr beobachten, wie ein 23-Jähriger Parfüms im Wert von knapp 800 Euro einsteckte und, ohne die Waren zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte. Er hatte seine Rechnung jedoch ohne das geschärfte Auge des Personals gemacht und wurde von ihnen zurück in den Drogeriemarkt gebeten. Hinzugerufene Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten bei seiner Durchsuchung nach Ausweispapieren das Diebesgut in einer dafür präparierten Handtasche sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Langfinger wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

