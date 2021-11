Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.11.2021

Goslar (ots)

Goslar

-Pkw Diebstahl

In der Nacht von Sonntag, 14.11.2021 auf Montag, 15.11.2021, wurde ein am Straßenrand der Grundner-Culemann-Straße, 38642 Goslar, geparkter schwarzer Audi A4 mit Hannoveraner Kennzeichen entwendet. Der Audi konnte im Verlauf der eingeleiteten Fahndung nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

-Ehrlicher Finder übergibt Handtasche mit über 8.500 Euro Bargeld an die Polizei

Bereits am Donnerstag, 04.11.2021, wurde durch einen aufmerksamen Busfahrer nach Abschluss einer Linienfahrt von Bad Harzburg nach Goslar eine Handtasche mit über 8.500 Euro Bargeld, mehreren Ausweisdokumenten sowie Scheckkarten aufgefunden. Der 47-jährige Goslarer verständigte daraufhin umgehend die Polizei, um die Fundsache zu übergeben. Da die Verliererin, eine 84-jährige Frau aus Langelsheim, an ihrer Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte, wurde die Handtasche zunächst an das Fundbüro der Stadt Goslar übergeben. Mittlerweile konnte die Frau, welche den Verlust ihrer Handtasche bereits bei der Polizeistation in Langelsheim anzeigte, kontaktiert werden. Im weiteren Verlauf konnten sämtliche Gegenstände im zentralen Fundbüro der Stadt Goslar an die sichtlich erleichterte Frau ausgehändigt werden.

Langelsheim

-Ursache für Scheunenbrand in Langelsheim geklärt

Die Ursache für den Brand einer Scheune in der Mühlenstr., in 38685 Langelsheim ist geklärt. Die Scheune war am 09.11.2021 gegen 15.00 Uhr in Brand geraten und durch das Feuer zerstört worden. (S. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5069468) Die Brandstelle wurde in dieser Woche durch das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes Goslar gemeinsam mit einem durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragten Gutachter untersucht. Hierbei wurde im Ergebnis ein elektrotechnischer Defekt als Ursache ermittelt. Die Ermittlungsergebnisse werden an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zur abschließenden Bewertung abgegeben.

