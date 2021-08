Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-jähriger Radfahrer verletzt

Olpe (ots)

Am Dienstag (31. August) hat sich gegen 5.35 Uhr auf der Straße "Im Grüntal" in Olpe-Friedrichsthal ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 48-jährigen Radfahrer ereignet. Zunächst befuhr der 55-Jährige mit seinem Pkw die L512 in Fahrtrichtung Olpe und beabsichtigte, nach rechts in die Straße "Im Grüntal" abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Radfahrer, der gerade die Fußgänger-und Radfahrerfurt im Einmündungsbereich in Richtung Gerlingen passierte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

