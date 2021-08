Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 55-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Montag (30. August) hat sich gegen 9.45 Uhr auf der Westfälischen Straße in Lennestadt-Kirchveischede ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 55-Jährige verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr sie die Straße in Fahrtrichtung Olpe. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie versuchte, durch gezieltes Gegenlenken, nicht in den Gegenverkehr zu geraten. Schlussendlich kollidierte ihr Pkw jedoch mit mehreren Pollern und einer Hauswand. Dort kam ihr Fahrzeug auch zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn regennass. Bei dem Unfallgeschehen wurde die Fahrerin verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Pkw als auch jeweils an der Hauswand und den Pollern entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

