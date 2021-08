Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall verursacht durch Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher offenbar kurz hinter dem Steuer eingeschlafen ist, hat sich am Montag (30. August) gegen 15 Uhr auf der L512 zwischen Olpe und Attendorn ereignet. Hier befuhr ein 29-Jähriger mit einem Transporter die L512 in Fahrtrichtung Attendorn. Nach eigenen Angaben war er stark übermüdet und nickte er auf Höhe der Ortschaft "Kraghammer" kurzzeitig ein. Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender 49-jähriger Fahrer bemerkte zwar, dass sich der entgegenkommende Van auf seiner Fahrbahn befand und versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Pkw-Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell