Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 28-jähriger Mann in Buxtehude bei Überfall mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In vergangenen Nach ist es gegen 02:00 h in Buxtehude in der Moisburger Straße zu einem Raub gekommen, in dessen Verlauf ein 28-jähriger Buxtehuder mit einem Messer verletzt wurde.

Der Mann befand sich zu der Zeit vom Bahnhof kommend auf einem Wanderweg parallel zur Straße und wurde dort dann unvermittelt durch zwei unbekannte Personen angesprochen.

Er wurde gefragt, ob er Geld bei sich hätte und aufgefordert dieses herauszugeben.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zog einer beiden Männer ein Messer und verletzte das Opfer damit solange am Arm, bis dieser seine Geldbörse herausgab.

Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit der Beute in die Dunkelheit.

Der 28-Jährige musste mit oberflächlichen Schnittverletzungen nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Ergebnis.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkelhäutig - beide Täter trugen eine schwarze Jacke - kurze, schwarze Haare, bzw. sehr kurze Dreadlocks - beide Männer sind möglicherweise über 30 Jahre alt gewesen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweisen zu dem Überfall oder den mutmaßlichen Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Wache zu melden.

