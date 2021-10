Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer beschädigt Stromkasten in Horneburg - Stromausfälle in näherer Umgebung

Stade (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 01.10. ist es in der Zeit zwischen 11:10 h und 11:25 h in Horneburg in der Straße "Bleiche" zu einem Unfall gekommen.

Eine bisher unbekannte Autofahrerin bzw. ein unbekannter Autofahrer war mit einem Fahrzeug im Einmündungsbereich eines als Fuß- und Radweg freigegebenen Verbindungsweges am dortigen Feuerwehrgerätehaus unterwegs und hatte dann dabei einem am Weg stehenden Stromkasten touchiert.

Der Stromkasten wurde bei dem Unfall beschädigt und das führte zu Stromausfällen in der näheren Umgebung. Anstatt sich dann aber gleich um die Schadenregulierung zu kümmern, war die Fahrerin oder der Fahrer dann aber einfach weggefahren. Gegen sie bzw. ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können oder die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

