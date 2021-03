Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unfallflucht an Elektroladestation; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am frühen Dienstagnachmittag in der Messplatzstraße einen Volvo V 60 Kombi, der in der Zeit zwischen 12.20-12.50 Uhr an einer Elektroladestation auf dem E-Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 9 geladen wurde.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1.000.- Euro.

Als verursachendes Fahrzeug könnte ein VW Passat E in Frage kommen, der zuvor an der Parallel-Ladestation geladen worden war. Weitere Hinweise auf dieses Fahrzeug liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die etwas über den Unfallhergang und/oder das gesuchte Fahrzeug wissen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell