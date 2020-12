Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt (Wied)Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Sonntagabend befuhr eine 51 - jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Landesstraße 270 aus Richtung BAB 3 AS Neustadt (Wied) kommend in Richtung Neustadt (Wied). Hierbei übersah sie einen auf der Fahrbahn befindlichen, umgestürzten Baumstamm und kollidierte mit diesem. Am ihrem zunächst noch bedingt fahrbereiten PKW entstand Sachschaden. Sie setzte ihre Fahrt bis in Höhe der Ortslage Etscheid fort, bis die linksseitige Vorderachse nicht mehr funktionstüchtig und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei der Fahrzeugführerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Daraufhin wurden ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

