POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

57537 Wissen, L 278, Spiegelkurve57537 Wissen, L 278, Spiegelkurve (ots)

Am Sa., 26.12.2020, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi A 3, die L 278 aus Richtung Gebhardshain kommend in Richtung Wissen. In der "Spiegelkurve" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Anschließend kam er ins Schleudern und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw Daimler-Benz eines 18-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Durch den seitlichen Anstoß wurde der Daimler-Benz leicht abgewiesen und schrammte noch einige Meter an der Schutzplanke entlang. Der 24-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von ca. 15000,-EUR.

