Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 170 EUR Schaden für einen Gastronomen

Landau in der Pfalz (ots)

Wegen Betrug ermittelt die Polizeiinspektion Landau nachdem ein bislang Unbekannter am Sonntagabend bei einem Restaurant in Landau eine Bestellung von 17 Essensgerichten aufgab und als Lieferörtlichkeit die Polizeidienststelle in der Paul - von Denis-Straße 5 benannte. Als der Lieferant gegen 19.30 Uhr bei der Dienststelle erschien, wurde ihm erläutert, dass die Bestellung nicht durch einen Bediensteten der Polizei aufgegeben wurde. Der Fahrer nahm das Essen daraufhin wieder mit. Der Wert der Gerichte lag bei 170 EUR, hierdurch entstand dem Gastronom ein finanzieller Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell