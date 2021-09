Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Kokain in der Laptoptasche

Edenkoben (ots)

In der Staatstraße wurde gestern Abend (19.09.2021, 23.20 Uhr) ein 29 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Im Rahmen von motorischen Tests zeigte der Fahrer Ausfallerscheinungen, weshalb er mit dem Einfluss berauschende Mittel konfrontiert wurde. Da er dies verneinte und weitere freiwillige Tests verweigerte, wurde die Blutprobe angeordnet. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner mitgeführten Laptoptasche eine Ampulle mit Kokainanhaftungen aufgefunden und sichergestellt. Während der Blutentnahme gab er schließlich zu, vor einem halben Jahr Kokain konsumiert zu haben. Die Ausfallerscheinungen am Abend seien auf den Konsum zweier Joints vom Vortag zurückzuführen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens musste die Fahrerlaubnis beschlagnahmt werden.

