Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Schulwegkontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Mit dem Ziel, die Schulwegsicherheit zu gewährleisten, kontrollierte die Polizeiwache Annweiler am 20.09.21 zu Schulbeginn die ankommenden Schüler:innen an der Grundschule Annweiler. Im besonderen Blickfeld der Beamten lagen bei dieser Kontrolle die mit dem Fahrrad ankommenden Kinder. Erfreulicherweise zeigte sich hier, dass sowohl das Verkehrsverhalten als auch der Zustand der Fahrräder in den meisten Fällen ordnungsgemäß war. Obwohl es keine Helmpflicht für die radelnden Schüler gibt, appelliert die Polizei an die Eltern ihrer Sprösslinge, einen Fahrradhelm tragen zu lassen, da dieser im "Fall" des Falles schwerwiegende Verletzungen vermeiden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell