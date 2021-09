POL-PDLD: Heutransport nicht gesichert

Polizeidirektion Landau

Altdorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 65-jährigen Traktorfahrers aus dem Kreis Pirmasens am Samstag, 18.09.2021 gegen 16.00 Uhr auf der K6 zwischen Venningen und Altdorf wurde festgestellt, dass der Mann auf dem mitgeführten landwirtschaftlichen Anhänger Heuballen transportierte, die zu schwer und nicht ausreichend gesichert waren. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde untersagt, die Ladung auf dem Anhänger musste umgeladen und entsprechend gesichert werden. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 EUR und 1 Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell