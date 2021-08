Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder wird von Unbekannten überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 45-jähriger Mann aus Herford alarmierte gestern (23.8.) die Polizei nachdem er von mehreren bisher unbekannten Personen verletzt wurde. Der Mann verließ gegen etwa 22.00 Uhr seinen Arbeitsplatz an der Steinmeisterstraße in Bünde als er von einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann um Geld gebeten wurde. Der Herforder lehnte dies ab, woraufhin der Unbekannter immer näher an ihn herantrat. Der 45-Jährgie versuchte, den bisher Unbekannten von sich zu schieben. Daraufhin wurde der Mann von mehreren Personen gemeinschaftlich angegangenen: Sie schlugen auf ihn ein und traten, nachdem er zu Boden gefallen war, mehrfach gegen Kopf und Arme. Die Männer durchsuchten die Taschen des Mannes und flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Den Schlüssel seines Arbeitsplatzes, den der Herforder bei sich trug, haben die Männer mutmaßlich an sich genommen. Der 45-Jährige wurde bei dem Überfall verletzte, konnte ein nahegelegenes Krankenhaus jedoch nach einer ambulanten Behandlung verlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Abend eine Gruppe junger Männer im Bereich der Steinmeisterstraße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell