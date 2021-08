Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Herford (ots)

(hd) Am Freitagabend (20.08.2021) wurde ein 52-Jähriger um 18:40 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Westring in Herford durch das Verkaufspersonal auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl betroffen. Als der 40-jährige Kassierer den Täter ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv. Der Ladendieb versetzte dem Kassierer einen so kräftigen Stoß, dass dieser in eine Plexiglasscheibe stürzte und sich dadurch eine Schnittverletzung am Unterarm zuzog. Den Mitarbeitern des Lebensmittelmarktes gelang es dennoch, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das Diebesgut (Rasierklingen und kosmetische Erzeugnisse) konnte schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt werden.

