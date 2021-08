Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht -Beteiligter verursacht Unfall mit zuvor entwendetem PKW-

32052 Herford (ots)

(de) Am Freitag(20.08.), um 12:58 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem Mercedes Benz C300 die Straße Renntormauer und bog von hier aus nach links auf die bevorrechtigte Wiesestraße ein. Hierbei kam es zum Verkehrsunfall mit einem PKW, ebenfalls Mercedes Benz, dessen 44-jähriger Fahrer aus Herford die Wiesestraße stadtauswärts befuhr. Nach dem Aufprall flüchtete der Unfallverursacher mit hoher Gesschwindigkeit in Richtung Johannisstraße. Laut Zeugenaussage soll der Fahrer trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach rechts abgebogen sein. Zeitgleich zur o.a. Unfallzeit meldete sich die 26-jährige Geschädigte telefonisch bei der Polizeileitstelle und teilte mit, dass ihr PKW auf einem Parkplatz am Wellbrocker Weg entwendet wurde. Das Fahrzeug war zu Be-/Entladungszwecken kurzzeitig unverschlossen. Das mit GPS Sender ausgestattete Fahrzeug konnte anschließend an der Straße Zum Pulverturm mit erheblichen Beschädigungen aufgefunden werden. Zu weiteren Beweiserhebungen erfolgte die Sicherstellung des PKW. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalles, bzw. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter Tel.: 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell