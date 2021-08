Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Werkstatt- Täter brechen Schloss auf

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (19.8.) meldete sich der Nutzer einer Werkstatt an der Lübbecker Straße in Kirchlengern auf der Leitstelle der Polizei. Er teilte mit, dass in der Nacht zu Donnerstag auf dem Bauernhof das Vorhängeschloss zu einem Werkstattraum auf aufgebrochen und aus dem Inneren verschiedene Werkzeuge entwendet wurden. Nach ersten Ermittlungen brachen Unbekannte das Schloss im Zeitraum vom Mittwochabend um 22.00 Uhr bis zum Donnerstagmorgen um 08.00 Uhr auf. Die Täter nahmen diverse Werkzeuge wie eine Bohrmaschine, drei Motorsägen der Marke Stihl, ein Baustellenradio (Makita) und noch einen Schlagschrauber (Makita) mit. Anschließend flüchteten die Täter vom Hof in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Der Tatort befindet sich im Bereich einer angrenzenden Schule und gut befahrenen Straße. Die Kriminalpolizei hofft daher auf Zeugen, denen in der Nacht im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden Sie sich telefonisch (05221-8880) bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell