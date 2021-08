Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Pkw ein - Nachbar findet Diebesgut

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 72-jähriger Mann aus Hiddenhausen bemerkte Dienstag (18.8.) am frühen Morgen, dass sich mehrere Gegenstände in seinem Garten an der Straße Am Schildkamp befanden. Dabei handelte es sich unter anderem um Teile einer Schischa, geöffnete Chipstüten, Turnschuhe sowie einen Brief, der an seine 22-jährige Nachbarin adressiert war. Der Mann übergab ihr die Gegenstände und sie teilte daraufhin mit, dass sie gegen 7.40 Uhr bemerkt hatte, dass Unbekannte ihren auf dem Grundstück geparkten VW geöffnet und besagte Gegenstände entwendet haben. In einer Tüte, die der 72-Jährige ebenfalls in seinem Garten gefunden hatte, waren weitere Habseligkeiten, die jedoch nicht zu der 22-Jährigen gehörten. Unter anderem befand sich darin eine Debitkarte, die durch die hinzugerufenen Polizeibeamten an ihren ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden konnte. Die übrigen Gegenstände, unter anderem eine Puma-Tasche, ein Laptop, eine Uhr und diverse Haushaltsartikel konnten bisher keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen oder Personen, die weitere Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell