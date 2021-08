Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW touchiert Fußgänger - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 69-jähriger Mann aus Rödinghausen fuhr gestern (18.8.) um 7.45 Uhr mit seinem LKW auf der Münsterstraße in Richtung Löhner Straße. Da es sich bei der Münsterstraße um eine Straße handelt, die nur für Anlieger freigegeben ist, kam kurze Zeit später ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Fußgänger mit seinem Hund auf den Rödinghauser zu und wies ihn auf diesen Umstand hin. Aufgrund der Größe seines Fahrzeugs und den Straßengegebenheiten war es diesem jedoch nicht möglich, seinen LKW zu wenden und so beabsichtigte er seine Fahrt fortzusetzen. Nachdem Fußgänger und Hund, mutmaßlich ein Deutsch Drahthaar, nicht mehr zu sehen waren, fuhr der 69-Jährige an und vernahm einen dumpfen Knall. Der etwa 180 bis 190cm große Unbekannte gab dem Fahrer gegenüber an, der LKW habe ihn touchiert und dabei sei dessen Jacke beschädigt worden. Der Rödinghauser wollte daher den Unfall bei der Polizei anzeigen, jedoch entfernte sich der bisher unbekannte Spaziergänger dann über die Straße Unterste Diembänken in die Kampfstraße. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten am Fahrzeug keine Beschädigungen oder Kontaktspuren fest. Die Polizei bittet den blonden Fußgänger mit einem rötlichen Bart oder mögliche weitere Zeugen zur Klärung des Sachverhalts, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880. Der LKW-Fahrer wurde hinsichtlich der Nutzung der Münsterstraße belehrt.

