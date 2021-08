Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Grundschule - Unbekannte entwenden Willkommensgeschenke

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Grundschule an der Landsberger Straße stellte gestern (17.8.) gegen 6.30 Uhr fest, dass Unbekannte das Gebäude stark verunreinigt haben. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich offenbar über den Haupteingang Zugang zu dem Gebäude, nahmen dann aus einem Kühlschrank mehrere Kartons Milch und Melonen mit. Dann verteilten sie das Obst und die Milch im gesamten Gebäude. Aufgrund der Verunreinigungen prüfte der 53-Jährige die gesamte Schule auf mögliche weitere Schäden. Dabei stellte er fest, dass mehrere Taschen, in denen sich Geschenke für die am Donnerstag startenden Erstklässler befanden, fehlten. In den Taschen waren unter anderem Blöcke, Stifte und Schultütenutensilien. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden, wenn sie im Bereich der Landsberger Straße in der Zeit von Montag, etwa 15.30 Uhr und Dienstag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben.

