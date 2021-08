Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte öffnen Automaten - Kaugummis und Münzen entwendet

Enger (ots)

(jd) Ein 38-jährgier Engeraner stellte gestern (16.8.) gegen 12.00 Uhr fest, dass ein an seinem Haus angebrachter Kaugummiautomat leer war. Als er rund zwei Stunden zuvor sein Grundstück an der Gartenstraße verlassen hatte, war der Automat noch gefüllt gewesen. Bei genauem Nachsehen bemerkte der Engeraner, dass der Einsatz, in dem sich sowohl die Ware aus auch ein Münzfach befanden, fehlte. Der oder die unbekannten Täter haben das Automatenschloss mittels eines Werkzeugs geöffnet und im Automaten zurück gelassen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Vormittag in Enger-Dreyer etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell