Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Unbekannter greift Herforder an

Herford (ots)

(jd) Am frühen Vormittag gegen 10.15 Uhr ging ein 63-jähriger Herforder gestern (16.8.) zu Fuß die Schillerstraße in Richtung der Straße Am Bahndamm, um zu einem Parkplatz zu gelangen. Vor ihm befand sich ein etwa 40 Jahre alter, bisher unbekannter Mann. Dieser ging den Herforder zunächst unvermittelt verbal an und schlug ihn dann plötzlich ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Dadurch stürzte der 63-Jährige zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf der Straße auf. Der Unbekannte trat dann noch auf den am Boden liegenden Herforder ein und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Mann ist etwa 165-170cm groß, schlank hat ein südländisches Aussehen und dunkle Haare, die an den Seiten abrasiert und nach hinten zu einem kleinen Zopf gebunden waren. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine Jeans und schwarze Schuhe. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der verletzte Herforder mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

