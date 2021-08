Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Täter gehen drei BMW an

Löhne (ots)

(jd) Ein 53-jähriger Mann aus Löhne alarmierte gestern (17.8.) gegen 6.30 Uhr die Polizei, nachdem er einen Schaden an seinem im Carport an der Landsberger Straße geparkten BMW feststellte: Unbekannte hatten an dem Auto das hintere rechte Dreiecksfenster eingeschlagen und aus dem Inneren das Lenkrad samt Airbag ausgebaut. Der Schaden beläuft sich auf rund 1250 Euro. Eine 34-jährige Löhnerin bemerkte um 17.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Bültestraße einen BMW mit einer identischen Beschädigung. Der Schaden an dem Fahrzeug, das einer 62-jährigen Frau aus Engelskirchen gehört, beläuft sich ebenfalls auf rund 1200 Euro. Vergangene Nacht (18.8.) hörte ein 22-jähriger Anwohner der Straße Unterste Diembänken gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche. Als er draußen nachsah, bemerkte er eine dunkel gekleidete, männliche Person, die die Tür eines Autos auf dem Nachbargrundstück schloss. Der Unbekannte lief dann Richtung Münsterstraße und der Zeuge rief die Polizei. Das Auto, ebenfalls ein BMW, hatte eine eingeschlagene Scheibe und der Tacho fehlte. Der Schaden liegt bei rund 700 Euro. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem etwa 180cm großen, schlanken Mann mit auffällig heller Haut, verlief negativ. Zeugen, die in allen drei Fällen weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell