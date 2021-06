Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: 37-Jähriger verletzt Passanten - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zwei Personen völlig unvermittelt angegriffen haben soll ein 37-Jähriger am 31.05.2021 in Freiburg-Betzenhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereigneten sich beide Angriffe etwa gegen 11.45 Uhr an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Bereich Fischermatte. Demnach soll der Mann unvermittelt mit Händen und Füßen auf die Geschädigten eingeschlagen haben. Einer der Geschädigten musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige, ein 37-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, konnte wenig später im Escholzpark durch die Polizei festgenommen werden. Aufgrund seiner deutlich erkennbaren Verhaltensauffälligkeiten wurde der Beschuldigte in der psychiatrischen Abteilung des Universitätsklinikums Freiburg vorgestellt. Anschließend wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Angriffe möglicherweise beobachtet haben. Hinweise nehmen der Polizeiposten Freiburg-Weststadt, Tel. 0761 897878-0 (tagsüber), oder rund um die Uhr das Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761 882-4221, entgegen.

oec

