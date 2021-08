Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochpreisiger Alkohol entwendet - Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Löhner Straße stellte gestern (18.8), um etwa 12.40 Uhr fest, dass aus einem Regal mehrere Flaschen hochpreisigen Alkohols fehlten. Der 21-Jährige begab sich dann zum Kassenbereich des Geschäfts und sah einen Mann, der mit einem Rucksack durch den Eingangsbereich lief und das Geschäft verließ. Der Mitarbeiter folgte dem Unbekannten zu Fuß über die Löhner Straße in Richtung Herforder Straße. Während der Flucht ließ der Mann seinen Rucksack fallen und konnte ein paar hundert Meter weiter von dem Marktmitarbeiter eingeholt werden. Der Mann ging freiwillig mit dem Mitarbeiter zurück in das Geschäft, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. In dem Rucksack befanden sich mehrere Flaschen Champagner und zwei Flaschen hochpreisiger Wodka. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, gegen den ein Haftbefehl zur Vollstreckung ausgeschrieben ist. Der Mann wurde zur Vermeidung weiterer Straftaten dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

