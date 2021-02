Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebin erwischt

53909 Zülpich (ots)

Eine Frau (45) aus Duisburg ging aus einem Drogeriemarkt in der Bonner Straße. Beim Verlassen des Geschäftes wurde die Alarmanlage an der Kasse akustisch ausgelöst, worauf die Zeugen aufmerksam wurden.

Die Zeugen sprachen die Frau daraufhin an, stehen zu bleiben, was die BES jedoch ignorierte und über den Parkplatz in Richtrung Bonner Straße mit der Beute flüchtete.

Die Zeugen konnten die Diebin mit den entwendeten Sachen letztendlich in der Chlodwigstraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Ware konnte vollständig an zurückgegeben werden. Es wurde Strafantrag gestellt.

