Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Schützenhalle

53919 Weilerswist-Lommersum (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (1.46 Uhr) drangen bislang Unbekannte in die Schützenhalle in der Löwener Straße ein. Sie brachen eine Tür auf, die zu einer Lagerhalle mit Getränken führt. Offenbar wurden die Kriminellen gestört. Sie verließen die Schützenhalle ohne Beute. Die Einbrecher hinterließen einen Bolzenschneider und eine Brechstange. Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei hat entsprechende Spuren aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell